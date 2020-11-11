Кабмин собирается на очередное заседание: Что на повестке дня

Заседание Кабмина Фото из открытых источников

Среди прочего чиновники будут рассматривать перераспределение расходов на Министерство здравоохранения

В среду, 11 ноября, Кабинет министров Украины соберется на очередное заседание, во время которого рассмотрит ряд проектов законов Украины, распоряжений и постановлений. Об этом сообщает "Урядовий портал".

Отмечается, что в Кабмине планируют поставить на рассмотрение проекты законов о внесении изменений в:

Бюджетный кодекс о деятельности государственных реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью;

закон "Об упорядочении вопросов, связанных с обеспечением ядерной безопасности";

закон о Нацполиции и прочее.

Также чиновники рассмотрят законопроект о ратификации Соглашения между украинским и польским правительствами относительно содержания пограничных дорожных мостовых объектов на границе.

Новости по теме: Кабмин предлагает принудительно назначать судебно-психиатрическую экспертизу

В то же время будет рассмотрен проект указов президента о:

Национальной стратегии государственной молодежной политики до 2030 года;

внесении изменения в Положение о прохождении военной службы солдатами (матросами), сержантами и старшинами ВСУ;

внесении изменений в указы относительно государственных стипендий чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, а также для спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров.

На повестке дня заседания правительства стоят такие проекты постановлений:

о внесении изменений в ряд актов и постановлений правительства, а также признание некоторых утратившими силу;

вопросы реализации Рамочного соглашения между правительствами Украины и Дании по реализации программы Danida Business Finance в Украине;

о выделении средств для обеспечения подачей кислорода коечного фонда больниц, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19 и другие.

Новости по теме: Кабмин принял решение о ликвидации Государственной социальной службы

Также на заседании правительства рассмотрят и ряд проектов распоряжений Кабмина об:

одобрении программы развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы;

перераспределении некоторых расходов госбюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения на 2020 год;

подписании Соглашения между правительствами Украины и Литвы о тарифах консульского сбора за оформление долгосрочных (национальных) виз;

утверждении плана мероприятий по внедрению в Украине системы мобильной связи пятого поколения;

списании государственного имущества;

одобрении основных направлений деятельности "Ощадбанка" на 2020-2024 годы;

передаче в 2020 году некоторых бюджетных назначений Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;

одобрении проекта Соглашения между правительствами Украины и Эстонии относительно технического и финансового сотрудничества;

подготовке и реализации экспериментального проекта по внедрению системы оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей и другие.

Кроме того, министр Кабинета министров Олег Немчинов внес на рассмотрение кадровые вопросы.

Напомним, недавно Кабинет министров Украины представил результаты экономического аудита государства. Проведенный анализ показал значительную долю неиспользованного потенциала экономики.