Кабмин собирается на очередное заседание: Что на повестке дня
Среди прочего чиновники будут рассматривать перераспределение расходов на Министерство здравоохранения
В среду, 11 ноября, Кабинет министров Украины соберется на очередное заседание, во время которого рассмотрит ряд проектов законов Украины, распоряжений и постановлений. Об этом сообщает "Урядовий портал".
Отмечается, что в Кабмине планируют поставить на рассмотрение проекты законов о внесении изменений в:
- Бюджетный кодекс о деятельности государственных реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью;
- закон "Об упорядочении вопросов, связанных с обеспечением ядерной безопасности";
- закон о Нацполиции и прочее.
Также чиновники рассмотрят законопроект о ратификации Соглашения между украинским и польским правительствами относительно содержания пограничных дорожных мостовых объектов на границе.
В то же время будет рассмотрен проект указов президента о:
- Национальной стратегии государственной молодежной политики до 2030 года;
- внесении изменения в Положение о прохождении военной службы солдатами (матросами), сержантами и старшинами ВСУ;
- внесении изменений в указы относительно государственных стипендий чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, а также для спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров.
На повестке дня заседания правительства стоят такие проекты постановлений:
- о внесении изменений в ряд актов и постановлений правительства, а также признание некоторых утратившими силу;
- вопросы реализации Рамочного соглашения между правительствами Украины и Дании по реализации программы Danida Business Finance в Украине;
- о выделении средств для обеспечения подачей кислорода коечного фонда больниц, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19 и другие.
Также на заседании правительства рассмотрят и ряд проектов распоряжений Кабмина об:
- одобрении программы развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы;
- перераспределении некоторых расходов госбюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения на 2020 год;
- подписании Соглашения между правительствами Украины и Литвы о тарифах консульского сбора за оформление долгосрочных (национальных) виз;
- утверждении плана мероприятий по внедрению в Украине системы мобильной связи пятого поколения;
- списании государственного имущества;
- одобрении основных направлений деятельности "Ощадбанка" на 2020-2024 годы;
- передаче в 2020 году некоторых бюджетных назначений Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;
- одобрении проекта Соглашения между правительствами Украины и Эстонии относительно технического и финансового сотрудничества;
- подготовке и реализации экспериментального проекта по внедрению системы оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей и другие.
Кроме того, министр Кабинета министров Олег Немчинов внес на рассмотрение кадровые вопросы.
Напомним, недавно Кабинет министров Украины представил результаты экономического аудита государства. Проведенный анализ показал значительную долю неиспользованного потенциала экономики.