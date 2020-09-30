Кабмин сегодня соберется на заседание: что рассмотрят

Кабинет министров Украины Фото: пресс-служба Минцифры

Среди вопросов-выплата единовременного пособия семьям АТОшников и перенос рабочих дней в 2021 году

Кабинет Министров на заседании в среду, 30 сентября, рассмотрит выделение Министерству по делам ветеранов 9,7 млн гривен для выплаты одноразовой помощи семьям погибших и людям, которые получили инвалидность в результате участия в АТО и перенос рабочих дней в 2021 году. Об этом говорится в повестке дня заседания, размещенном на сайте правительства.

Также на повестке ряд проектов законов: об активизации деятельности научных парков, об изменениях в закон "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности" в части назначения главного госинспектора по ядерной и радиационной безопасности Кабмином вместо Президента, об обеспечении участия украинцев в осуществлении правосудия.

Кроме этого среди вопросов есть два приказа президента-о выполнении в Украине резолюций Совета Безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения и предотвращения его попадания в руки негосударственных субъектов, включая террористов и об изменениях в Положение о госстипендии имени Левка Лукьяненко.

Также правительство намерено рассмотреть проекты постановлений о изменения в порядок возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня", о возможности заказа пользователям автомобилей в электронном виде электронного свидетельства о регистрации транспортного средства, об утверждении порядка ведения Реестра рассмотрению жалоб соискателей лицензий, лицензиатов на действия (бездействие) органов лицензирования о нарушении законодательства в сфере лицензирования.

Кроме этого, Кабмин рассмотрит увеличение в 30 раз компенсации за пребывание на станции "Академик Вернадский" для полярников находятся совокупно там до 390 дней и в 50 раз - находятся на станции совокупно свыше 390 дней.

Также на повестке дня - проект постановления о проведении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины, и проекты распоряжений об утверждении плана мероприятий по повышению качества услуг подвижной (мобильной) связи на 2020-2022 годы, о перераспределении расходов госбюджета-2020 для реализации совместных с международными финансовыми организациями инвестиционных проектов, ряд распоряжений о передаче имущества в госсобственность.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после завершения срока полномочий Александра Лукашенко, правительство Украины не будет применять к нему термин " президент". Это связано с не признанием его легитимности.