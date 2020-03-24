Кабмин Шмыгаля внес в Раду первый законопроект

Документ был зарегистрирован в парламенте в понедельник, 23 марта

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде принять законопроект №3254 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих". Об этом сообщается на сайте парламента.

Документ был зарегистрирован в парламенте в понедельник, 23 марта. Сейчас его текст отсутствует на сайте Рады.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Согласно данным на сайте параламента, этот законопроект является первым зарегистрированным проектом Кабмина под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля

Напомним, ранее Верховная Рада одобрила допуск иностранных военных на учения в Украину.