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Кабмин Шмыгаля внес в Раду первый законопроект

Документ был зарегистрирован в парламенте в понедельник, 23 марта

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде принять законопроект №3254 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих". Об этом сообщается на сайте парламента.

Документ был зарегистрирован в парламенте в понедельник, 23 марта. Сейчас его текст отсутствует на сайте Рады.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Согласно данным на сайте параламента, этот законопроект является первым зарегистрированным проектом Кабмина под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля

Напомним, ранее Верховная Рада одобрила допуск иностранных военных на учения в Украину.

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