Кабмин Шмыгаля нужно отправить в отставку и сформировать правительство национального спасения, – Мосийчук

Игорь Мосийчук, Фото из открытых источников

Локдаун после новогодних праздников – это желание заработать политические дивиденды, считает политик

Кабинет министров во главе с Денисом Шмыгалем нужно отправить в отставку и сформировать правительство национального спасения.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины предыдущего созыва Игорь Мосийчук.

Политик прокомментировал вероятность отставки действующего главы Министерства здравоохранения Украины Максима Степанова.

"Что касается господина Степанова, будем говорить так – он толковый менеджер, но если выполнять парадигму этих "супрунят", "соросят", если выполнять пиар-прихоти нашего президента, который локдаун не хочет вводить на Новый год, чтобы не обвалился рейтинг. Истинная причина появления этих "видосиков" о том, что нам в декабре локдаун не нужен, а нужен уже в январе, когда пройдут новогодние праздники, – это желание заработать политические дивиденды, не потерять рейтинг на введении локдауна", – отметил Игорь Мосийчук.

Политик подчеркнул: "Поэтому в данном случае в "нокдаун" нужно отправлять всех "шмыгалей", все правительство Шмыгаля, и нужно делать правительство национального спасения".

Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал слухи вокруг своей отставки. По его словам, он относится к сбору подписей нардепами спокойно, поскольку эта история тянется еще с апреля.

Добавим, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя вероятность отставки министра здравоохранения Максима Степанова, заявил, что сейчас не время делать какие-то увольнения и назначения в сфере здравоохранения.