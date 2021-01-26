Кабмин Шмыгаля могут отправить в отставку для снижения народного недовольства, - Илья Кива

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Власть может отправить правительство Дениса Шмыгаля в отставку для погашения народного недовольства, вызванного тарифным геноцидом. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

"Может рассматриваться вопрос отставки Кабмина, потому что президент понимает, что напряжение в обществе надо снимать. Он может рассчитаться Кабмином, чтобы снизить градус этого напряжения. А в действительности изменений тарифов точно не будет. Власть не хочет отдавать населению газ по себестоимости, потому что хочет на этом заработать. И наша задача – добиться справедливой цены", - сказал он.

Илья Кива отметил, что именно протесты, которые прошли во всех регионах Украины, вынудили власть пойти на временное снижение тарифов.

"Локальные протесты заставили власть пойти навстречу, пересмотреть тарифы. Это свидетельствует, что власть боится. Однако манипулятивное снижение цены на газ до 6,99 – это всего лишь игра. Платёжки мы получили с огромными цифрами, они несоизмеримы с платёжеспособностью украинцев", - подчеркнул нардеп.

При этом Илья Кива указал на необходимость проведения всеукраинской акции протеста.

"Президент хочет погасить это, но власть не понимает, что у этих протестов нет единого центра управления, они проходят по всей стране, и никто их не координирует. Люди не видят возможности платить по таким тарифам и жить в таких сложных экономических условиях. А нападки и дискредитация оппозиции со стороны власти – это следствие непонимания, что именно она вынудила людей на протесты. Власти нарушают закон, Конституцию, и мораль, и это заставляет людей выходить на улицу. И чем больше давления будет на неё оказано - тем быстрее она вернётся к правильным и законным действиям. Конституция гарантирует нам право на мирный протест, и мы должны воспользоваться этой нормой. Иначе нынешняя ситуация закончится смертью государства и нации", - подытожил политик.