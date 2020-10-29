Кабмин разрешил штрафовать владельцев "евроблях", – нардеп

Фото из открытых источников

За нарушение сроков ввоза авто владельцев "євроблях" смогут оштрафовать до 8,5 тыс. грн

Кабинет министров Украины согласовал проект постановления, которое позволяет привлекать к ответственности владельцев авто на европейских номерах. Об этом сообщил нардеп от фракции "Слуга Народа" Евгений Брагар в Фейсбук.

Отмечается, что ответственность за нарушение сроков ввоза авто в таможенном режиме транзита составляет 500 необлагаемых минимумов (8,5 тыс. грн), а за повторное нарушение – 17 тыс. с лишением прав на год с возмездным изъятием авто или без такового.

В то же время нардеп напомнил, что в декабре 2019 года между общественной организацией "АвтоЄвроСила" и министром МВД Арсеном Аваковым был подписан меморандум о непривлечении к ответственности владельцев автомобилей на европейских номерах до принятия закона о доступном растаможки.

Новости по теме: Кабмин выделил дополнительные деньги из COVID-фонда для помощи по безработице

Напомним, недавно в Верховной Раде зарегистрировали проект закона, который предусматривает освободить от налогообложения при импорте автомобилей в Украину льготников и владельцев "евроблях", которые ввезли машины до 1 сентября 2020 года. Авторы документа отметили, что освобождение от налогов нельзя получить более чем для одного авто.