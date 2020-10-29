live
Новости » Политика Читати новину українською

Кабмин разрешил штрафовать владельцев "евроблях", – нардеп

Фото из открытых источников

За нарушение сроков ввоза авто владельцев "євроблях" смогут оштрафовать до 8,5 тыс. грн

Кабинет министров Украины согласовал проект постановления, которое позволяет привлекать к ответственности владельцев авто на европейских номерах. Об этом сообщил нардеп от фракции "Слуга Народа" Евгений Брагар в Фейсбук.

Отмечается, что ответственность за нарушение сроков ввоза авто в таможенном режиме транзита составляет 500 необлагаемых минимумов (8,5 тыс. грн), а за повторное нарушение – 17 тыс. с лишением прав на год с возмездным изъятием авто или без такового.

В то же время нардеп напомнил, что в декабре 2019 года между общественной организацией "АвтоЄвроСила" и министром МВД Арсеном Аваковым был подписан меморандум о непривлечении к ответственности владельцев автомобилей на европейских номерах до принятия закона о доступном растаможки.

Новости по теме: Кабмин выделил дополнительные деньги из COVID-фонда для помощи по безработице

Напомним, недавно в Верховной Раде зарегистрировали проект закона, который предусматривает освободить от налогообложения при импорте автомобилей в Украину льготников и владельцев "евроблях", которые ввезли машины до 1 сентября 2020 года. Авторы документа отметили, что освобождение от налогов нельзя получить более чем для одного авто.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Незаконная агитация на Закарпатье: Почему между Украиной и Венгрией возник очередной дипломатический конфликт Результаты довыборов в Раду и расследование изнасилования в Кагарлыке: Главное на утро 28 октября Вероятная дата второго тура местных выборов, цены на газ и "Народная забастовка" в Беларуси: Главное на утро 27 октября Опрос от Зеленского: Курьезы с волонтерами, исчезновение ящиков и первые результаты
Loading...

программы канала ZIK

Марина Ставнийчук | Ток-шоу
Судьба Донбасса. Причины падения Ан-26. Новый глава таможни | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
День освобождения Украины. Внешнее вмешательство в страну. Требования МВФ | Ток-шоу
Взрыв на Харьковщине. Результатов выборов до сих пор нет. Убыточная
Что происходит с монобольшинством? Переписать историю | Ток-шоу