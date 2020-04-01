Кабмин обнародовал условия принудительного обследования на COVID-19

Фото: пресс-служба Кабмина

Правительство поручило Минздраву до 1 апреля разработать порядок обязательной госпитализации лиц, которым установлен диагноз COVID-19 и уклоняющихся от лечения

Кабинет министров Украины обнародовал условия принудительного обследования на коронавирус. Соответствующее постановление размещено на Правительственном портале.

Согласно документу, учреждения здравоохранения имеют право осуществлять:

обязательное медицинское обследование лиц, имевших контакт с больными COVID-19 или имеющих симптомы, если они отказываются от медицинского обследования;

обязательную госпитализацию, назначать самоизоляцию больным COVID-19 или тем, кто имеет симптомы, если они отказываются от госпитализации или самоизоляции;

обязательную госпитализацию детей лиц, признанных недееспособными, проживающих совместно с законными представителями, которых были госпитализированы с COVID-19, в случае невозможности их временного устройства в семью родственников, знакомых;

направление вышеуказанных лиц на обязательное медицинское обследование и/или госпитализацию, а также самоизоляцию осуществляется учреждениями здравоохранения и физлицами-предпринимателями, которые предоставляют первичную медпомощь;

полиция по ходатайству учреждений здравоохранения осуществляет сопровождение транспортных средств, а также сопровождение аварийно-спасательной и другой спецтехники во время доставки вышеуказанных лиц для обязательного обследования и госпитализации;

обязательная госпитализация прекращается по рекомендациям, утвержденным Министерством здравоохранения, в котором находится больной COVID-19;

полиция и Нацгвардия обеспечивают охрану публичной безопасности и порядка на прилегающей территории у объектов, на которых осуществляются мероприятия с обязательными обследованиями, госпитализацией и пребыванием вышеуказанных лиц на обязательном карантине.

Вместе с тем Кабмин поручил Минздраву до 1 апреля 2020 г. разработать и утвердить порядок обязательной госпитализации лиц, которым установлен диагноз COVID-19 и которые уклоняются от лечения и порядок обязательной самоизоляции лиц, которым установлен диагноз COVID-19.

Напомним, в условиях быстрого распространения коронавирусной инфекции на территории Украины Кабинет министров планирует ввести более жесткие требования к карантину.