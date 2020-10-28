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Кабмин провел ряд важных кадровых перестановок: Полный список

Заседание Кабмина Фото из открытых источников

Правительство назначило Александра Малецкого заместителем председателя Пенсионного фонда

Кабинет министров Украины провел ряд кадровых ротаций и увольнений. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

В частности, правительство назначило:

  • Александра Малецкого заместителем председателя Пенсионного фонда;
  • Владимира Пескова и. о. директора Чернобыльской АЭС;
  • Андрея Буйного заместителем председателя Запорожской ОГА;
  • Юрия Гусака заместителем председателя Черкасской ОГА.

Вместе с тем Кабмин уволил Олега Ющенко с должности заместителя министра инфраструктуры и Наталья Голенко с должности директора "ГАК "Лекарства Украины", назначив её заместителем директора этого же предприятия.

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Напомним, ранее Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Павла Рябикина на должность главы Государственной таможенной службы. Сейчас он работает генеральным директором аэропорта "Борисполь".

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