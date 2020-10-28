Кабмин провел ряд важных кадровых перестановок: Полный список
Правительство назначило Александра Малецкого заместителем председателя Пенсионного фонда
Кабинет министров Украины провел ряд кадровых ротаций и увольнений. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
В частности, правительство назначило:
- Александра Малецкого заместителем председателя Пенсионного фонда;
- Владимира Пескова и. о. директора Чернобыльской АЭС;
- Андрея Буйного заместителем председателя Запорожской ОГА;
- Юрия Гусака заместителем председателя Черкасской ОГА.
Вместе с тем Кабмин уволил Олега Ющенко с должности заместителя министра инфраструктуры и Наталья Голенко с должности директора "ГАК "Лекарства Украины", назначив её заместителем директора этого же предприятия.
Напомним, ранее Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Павла Рябикина на должность главы Государственной таможенной службы. Сейчас он работает генеральным директором аэропорта "Борисполь".