Кабмин провел ряд важных кадровых перестановок: Полный список
Кабмин уволил Татьяну Кривенко с должности руководителя Аппарата премьер-министра
Кабинет министров Украины провел ряд кадровых ротаций и увольнений. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
В частности, правительство назначило:
- Владиславу Магалецкую на должность председателя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;
- Олега Губанова на должность врио руководителя Аппарата премьер-министра.
Также министры согласовали назначение Виктории Луценко на должность и. о. директора ГП "Артемсоль".
Вместе с тем Кабмин уволил Татьяну Кривенко с должности руководителя Аппарата премьер-министра.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса, а взамен назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности генерального директора "Укроборонпрома".