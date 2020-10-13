Кабмин провел ряд важных кадровых перестановок: Полный список

Заседание Кабмина Фото из открытых источников

Кабмин уволил Татьяну Кривенко с должности руководителя Аппарата премьер-министра

Кабинет министров Украины провел ряд кадровых ротаций и увольнений. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

В частности, правительство назначило:

Владиславу Магалецкую на должность председателя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;

Олега Губанова на должность врио руководителя Аппарата премьер-министра.

Также министры согласовали назначение Виктории Луценко на должность и. о. директора ГП "Артемсоль".

Вместе с тем Кабмин уволил Татьяну Кривенко с должности руководителя Аппарата премьер-министра.

Новости по теме: Правительство провело кадровую ротацию: Полный список назначений и увольнений

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса, а взамен назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности генерального директора "Укроборонпрома".