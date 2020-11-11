Кабмин провел ряд важных кадровых ротаций: Полный список

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Кабмин согласовали назначение Сергея Гриневецкого главой Одесской ОГА

Кабинет министров Украины провел ряд кадровых ротаций и увольнений. Об этом сообщил народный депутат Украины Василий Мокан в Facebook.

В частности, правительство назначило:

Елена Водолажко членом Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей;

Александра Малецкого заместителем Председателя Правления Пенсионного фонда Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Кирилла Данилова генеральным директором Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Одновременно Кабмин согласовали назначение:

Николая Парсентьева исполняющим обязанности председателя правления-директора акционерного общества " Одесский припортовый завод";

Виталия Кима председателем Николаевской ОГА;

Сергея Гриневецкого председателем Одесской ОГА;

Василия Фомы председателем Сумской ОГА.

Министры также уволили Сергея Микрюкова с должности генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (по собственному желанию) и согласовали увольнение Александра Стадника с должности председателя Николаевской ОГА (по соглашению сторон).

Кроме этого чиновники приняли проект распоряжения о временном возложении исполнения обязанностей председателя правления акционерного общества "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" на Андрея Власенко.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский уволил председателей трех областных государственных администраций: председателя Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорива, председателя Одесской ОГА Максима Куцого и председателя Сумской ОГА Романа Грищенко.