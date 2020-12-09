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Кабмин провел ряд кадровых изменений. Полный список

Кабинет министров Украины

 Фото: пресс-служба Минцифры

Среди прочего чиновники проголосовали за представление на увольнение и на назначение нового главы Днепропетровской ОГА

Кабинет министров Украины во время заседания 9 декабря принял ряд кадровых назначений и увольнений. Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта Василий Мокан в Фейсбук.

Отмечается, что новые назначения состоялись в Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, которую возглавил Кокотайло Роман Олегович, а также в Национальной комиссии по стандартам государственного языка, членом которой стал Данилюк Илья Григорьевич.

В то же время был уволен Баздуганов Олег Сергеевич с должности первого заместителя председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

Кроме того, в Кабмине проголосовали за представление на увольнение Бондаренко Александра Викторовича с должности председателя Днепропетровской облгосадминистрации, а также за представление на назначение Резниченко Валентина Михайловича на эту должность.

При этом чиновники согласовали назначение на должность первого заместителя председателя Киевской ОГА Назаренко Дмитрия Юрьевича.

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Ранее сообщалось, что в Кабинете министров определились с новой датой переписи населения. Теперь Всеукраинская перепись населения должна состояться в 2023 году.

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