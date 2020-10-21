Кабмин провел кадровую ротацию: перечень назначений и увольнений
Кадровые изменения произойдут в Госкино, Национальной сервисной службе и других ведомствах
Кабинет министров Украины на очередном заседании принял ряд кадровых решений. Соответствующий перечень опубликовал народный депутат, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта Василий Мокан в Фейсбук.
Отмечается, что правительство проектами распоряжений Кабинета Министров назначило в центральные органы исполнительной власти таких лиц:
- Машкина Владислава Геннадьевича – на должность председателя Национальной социальной сервисной службы Украины;
- Пуня Виталия Теодоровича – на должность первого заместителя председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины;
- Мирошниченко Анатолия Николаевича - на должность первого заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра;
- Стороженко Сергея Анатольевича-заместителем председателя Государственного агентства по вопросам кино;
- Кузнецова Владимира Сергеевича – заместителем председателя Государственной казначейской службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
Все кадровые решения приняты путем заключения с новоназначенными должностными лицами контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.
В то же время Кабмин проектами распоряжений уволил:
- Белоуса Николая Андреевича – с должности заместителя председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины (по собственному желанию);
- Заболотного Геннадия Вадимовича – с должности заместителя председателя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (в соответствии с ЗУ "О государственной службе").
Также чиновники приняли следующие решения по субъектам хозяйствования:
- о прекращении полномочий члена наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" Прохоренко Олега Васильевича;
- о назначении члена наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" Иващенко Валерия Владимировича;
- о признании утратившим силу распоряжения Кабмина "О временном возложении исполнения обязанностей члена правления АО" Украинская железная дорога" на Иванинова М. И.";
- о признании утратившим силу распоряжения Кабмина "О временном возложении исполнения обязанностей члена правления АО "Украинская железная дорога" на Веприцкого Р. C.";
- о временном возложении исполнения обязанностей члена правления АО "Украинская железная дорога" на Перцовского Александра Семеновича (директор филиала "Пассажирская компания АО "Укрзализныця");
- о временном возложении исполнения обязанностей члена правления АО "Украинская железная дорога" на Черницкого Романа Романовича (директор по инфраструктуре АО "Укрзализныця").
При этом проектами протокольных решений Кабинета Министров Украины правительство согласовало назначение:
- Полищука Сергея Юрьевича – на должность заместителя председателя Кировоградской ОГА;
- Кошевой Ларисы Николаевны – на должность заместителя председателя Черкасской ОГА.
Напомним, сегодня, 21 октября, Кабинет Министров Украины собрался на очередное заседание. В плане правительства отмечался пересмотр проектов постановлений по изменению и установлению границ некоторых городов, грифов секретности актов УССР и ряда других документов.