Кабмин провел кадровую ротацию: перечень назначений и увольнений

Заседание Кабмина Фото из открытых источников

Кадровые изменения произойдут в Госкино, Национальной сервисной службе и других ведомствах

Кабинет министров Украины на очередном заседании принял ряд кадровых решений. Соответствующий перечень опубликовал народный депутат, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта Василий Мокан в Фейсбук.

Отмечается, что правительство проектами распоряжений Кабинета Министров назначило в центральные органы исполнительной власти таких лиц:

Машкина Владислава Геннадьевича – на должность председателя Национальной социальной сервисной службы Украины;

Пуня Виталия Теодоровича – на должность первого заместителя председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины;

Мирошниченко Анатолия Николаевича - на должность первого заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра;

Стороженко Сергея Анатольевича-заместителем председателя Государственного агентства по вопросам кино;

Кузнецова Владимира Сергеевича – заместителем председателя Государственной казначейской службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Все кадровые решения приняты путем заключения с новоназначенными должностными лицами контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

В то же время Кабмин проектами распоряжений уволил:

Белоуса Николая Андреевича – с должности заместителя председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины (по собственному желанию);

Заболотного Геннадия Вадимовича – с должности заместителя председателя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (в соответствии с ЗУ "О государственной службе").

Также чиновники приняли следующие решения по субъектам хозяйствования:

о прекращении полномочий члена наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" Прохоренко Олега Васильевича;

о назначении члена наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" Иващенко Валерия Владимировича;

о признании утратившим силу распоряжения Кабмина "О временном возложении исполнения обязанностей члена правления АО" Украинская железная дорога" на Иванинова М. И.";

о признании утратившим силу распоряжения Кабмина "О временном возложении исполнения обязанностей члена правления АО "Украинская железная дорога" на Веприцкого Р. C.";

о временном возложении исполнения обязанностей члена правления АО "Украинская железная дорога" на Перцовского Александра Семеновича (директор филиала "Пассажирская компания АО "Укрзализныця");

о временном возложении исполнения обязанностей члена правления АО "Украинская железная дорога" на Черницкого Романа Романовича (директор по инфраструктуре АО "Укрзализныця").

При этом проектами протокольных решений Кабинета Министров Украины правительство согласовало назначение:

Полищука Сергея Юрьевича – на должность заместителя председателя Кировоградской ОГА;

Кошевой Ларисы Николаевны – на должность заместителя председателя Черкасской ОГА.

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Напомним, сегодня, 21 октября, Кабинет Министров Украины собрался на очередное заседание. В плане правительства отмечался пересмотр проектов постановлений по изменению и установлению границ некоторых городов, грифов секретности актов УССР и ряда других документов.