Кабмин принял три важных решения относительно дальнейшего выхода Украины из СНГ

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Выход из соглашений касается вопросов национальной безопасности

На заседании 12 августа Кабинет министров принял ряд важных решений по выходу Украины из структур СНГ. Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан.

Как отмечается, Кабмин поддержал проект указа Президента Украины "О выходе Украины из решения о создании Совета командующих Пограничными войсками" в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации, которая является одной из участниц этого соглашения.

Также правительство приняло проект постановления "О выходе из Соглашения о сотрудничестве в подготовке и повышении квалификации военных кадров для пограничных войск государств — участников Содружества Независимых Государств".

Третьим важным решения стало то, что Кабинет министров одобрил еще один проект постановления "О выходе Украины из Соглашения о создании Совета по культурному сотрудничеству государств — участников Содружества Независимых Государств и Протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение о создании Совета по культурному сотрудничеству государств — участников Содружества Независимых Государств от 26 мая 1995 года".

По словам Мокана, это решение урегулирует вопрос прекращения культурного сотрудничества Украины с РФ в связи с вооруженной агрессией России против Украины.

Кроме этого, правительство приняло проект постановления "О денонсации Соглашения о сотрудничестве в области культуры", подписанного в 1992 году в Ташкенте.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины перераспределил 1,1 млрд грн государственной субвенции для реконструкции объектов социальной инфраструктуры.