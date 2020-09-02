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Кабмин принял ряд важных назначений. Перечень

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Правительство назначило Ларису Левченко заместителем председателя Государственной архивной службы

В среду, 2 сентября, Кабинет министров Украины назначил ряд заместителей государственных ведомств. О кадровых решениях правительства сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

В частности, Кабмин назначил:

  • Ентиса Евгения Федоровича – заместителем Государственной таможенной службы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
  • Грубияна Александра Евгеньевича – заместителем министра финансов по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
  • Левченко Ларису Леонидовну - заместителем председателя Государственной архивной службы.

Однако, перед этим правительство уволило Александра Грубияна с должности заместителя главы Государственной казначейской службы.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Музыченко первым заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины. Ранее она занимала должность госуполномоченного АМКУ.

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