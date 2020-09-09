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Правительство приняло ряд важных кадровых решений. Полный перечень

Заседание Кабмина Правительственный портал

В частности назначили временного директора государственного предприятия "Дирекция по строительству международного аэропорта" Одесса"

На заседании в среду, 9 сентября, Кабинет министров принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил в Facebook нардеп, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта Василий Мокан. 

Согласно сообщению, в правительстве решили назначить:

  • Дуля Ярему Николаевича - государственным секретарем Министерства культуры и информационной политики Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).
  • Ярмистого Максима Николаевича - первым заместителем председателя Украинского института национальной памяти (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

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Кроме этого, Дядюру Игоря Григорьевича уволили с должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (в связи с переходом на другую работу) и вместо этого назначили заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Также чиновники согласовали назначение Теряевой Елены Геннадьевны - заместительницей председателя Запорожской областной государственной администрации.

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Как отмечается, правительство приняло проект распоряжения о согласовании временного возложения исполнения обязанностей директора государственного предприятия "Дирекция по строительству международного аэропорта "Одесса" на Рубцова Виктора Алимовича (заместитель директора по вопросам строительства указанного предприятия).

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Напомним, на этом же заседании Кабинет министров Украины утвердил план приоритетных действий правительства на 2020 год.

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