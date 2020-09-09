Правительство приняло ряд важных кадровых решений. Полный перечень

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В частности назначили временного директора государственного предприятия "Дирекция по строительству международного аэропорта" Одесса"

На заседании в среду, 9 сентября, Кабинет министров принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил в Facebook нардеп, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта Василий Мокан.

Согласно сообщению, в правительстве решили назначить:

Дуля Ярему Николаевича - государственным секретарем Министерства культуры и информационной политики Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

Ярмистого Максима Николаевича - первым заместителем председателя Украинского института национальной памяти (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

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Кроме этого, Дядюру Игоря Григорьевича уволили с должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (в связи с переходом на другую работу) и вместо этого назначили заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Также чиновники согласовали назначение Теряевой Елены Геннадьевны - заместительницей председателя Запорожской областной государственной администрации.

Как отмечается, правительство приняло проект распоряжения о согласовании временного возложения исполнения обязанностей директора государственного предприятия "Дирекция по строительству международного аэропорта "Одесса" на Рубцова Виктора Алимовича (заместитель директора по вопросам строительства указанного предприятия).

Напомним, на этом же заседании Кабинет министров Украины утвердил план приоритетных действий правительства на 2020 год.