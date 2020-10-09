Кабмин принял ряд решений по противодействию коронавирусу: Что изменится

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Правительство выделило дополнительные средства на тестирование, оборудование и кислород

Кабинет министров Украины принял ряд важных решений по противодействию коронавирусу COVID-19. В частности, правительство выделило дополнительные средства на тестирование, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.

По его словам, правительство ввело экспериментальный проект по заготовке плазмы крови с антителами от COVID-19. Это необходимо для дальнейшего использования в лечении сложных случаев болезни.



Кроме того, Кабмин выделил:

100 млн грн дополнительно лабораторным центрам на тестирование;

160 млн грн на закупку дополнительного оборудования для тестирования;

572 млн грн для закупки кислорода.

Также нардеп сообщил, что увеличатся коэффициенты, по которым рассчитывают выплаты медучреждениям. Чем больше пациентов - тем больше выплаты.

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Напомним, за минувшие сутки в Украине обнаружили рекордно большое количество новых случаев COVID-19 - 5804 от осложнений умерли 89 человек, смогли выздороветь 2417 пациентов. В целом, с начала пандемии в стране лабораторно подтвердили 250 538 заражений коронавирусом.