Кабмин принял ряд решений по противодействию коронавирусу: Что изменится
Правительство выделило дополнительные средства на тестирование, оборудование и кислород
Кабинет министров Украины принял ряд важных решений по противодействию коронавирусу COVID-19. В частности, правительство выделило дополнительные средства на тестирование, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.
По его словам, правительство ввело экспериментальный проект по заготовке плазмы крови с антителами от COVID-19. Это необходимо для дальнейшего использования в лечении сложных случаев болезни.
Кроме того, Кабмин выделил:
- 100 млн грн дополнительно лабораторным центрам на тестирование;
- 160 млн грн на закупку дополнительного оборудования для тестирования;
- 572 млн грн для закупки кислорода.
Также нардеп сообщил, что увеличатся коэффициенты, по которым рассчитывают выплаты медучреждениям. Чем больше пациентов - тем больше выплаты.
Напомним, за минувшие сутки в Украине обнаружили рекордно большое количество новых случаев COVID-19 - 5804 от осложнений умерли 89 человек, смогли выздороветь 2417 пациентов. В целом, с начала пандемии в стране лабораторно подтвердили 250 538 заражений коронавирусом.