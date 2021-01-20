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Кабмин принял ряд кадровых решений: Полный список назначений

Здание Кабинета министров в Киеве

 Фото: Vasyl Mokan / Facebook

В частности, утвердили назначение Скичко Александра Александровича-председателем Черкасской областной государственной администрации

На сегодняшнем заседании Кабинет министров принял ряд кадровых решений. Об этом сообщает народный депутат Василий Мокан.

На сегодняшнем заседании члены Кабмина проголосовали за:

  • назначение Бережнюка Ивана Григорьевича-первым заместителем председателя Государственной таможенной службы Украины.
  • назначение Звягинцева Сергея Борисовича-заместителем председателя Государственной таможенной службы Украины.
  • назначение Черкасского Руслана Анатольевича-заместителем председателя Государственной таможенной службы Украины.
  • согласование временного возложения исполнения обязанностей начальника государственного учреждения "Госгидрография" на Санина Сергея Викторовича.
  • представление на назначение Скичко Александра Александровича - председателем Черкасской областной государственной администрации.
  • согласование назначения Футерка Богдана Любомировича - заместителем председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.
  • согласование назначения Гранатурова Юрия Исаевича - заместителем председателя Николаевской областной государственной администрации.

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Напомним, на одном из последних заседаний Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений. В частности, чиновники назначили Артема Льозіна заместителем Министра культуры и информационной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

 

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