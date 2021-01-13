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Кабмин принял ряд кадровых решений: Полный список назначений

Кабинет министров Украины Фото из открытых источников

В частности ,назначили Уманец Нину Дмитриевну заместителем министра молодежи и спорта Украины

На сегодняшнем заседании Кабинет министров принял ряд кадровых решений. Об этом сообщает народный депутат Василий Мокан.

В частности, на заседании члены Кабмина проголосовали за:

  • назначение Уманец Нины Дмитриевны - заместителем Министра молодежи и спорта Украины.
  • назначение Кучера Алексея Владимировича - Председателем Государственной регуляторной службы Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).
  • согласование назначения Шинкарюка Игоря Сергеевича - заместителем председателя Закарпатской ОГА.

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Напомним, на одном из последних заседаний Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений. В частности, чиновники назначили Артема Льозіна заместителем Министра культуры и информационной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

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