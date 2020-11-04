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Кабмин принял решение о ликвидации Государственной социальной службы

Заседание правительства Кабинет министров

Решение объяснили созданием другого ведомства

Кабинет Министров ликвидировал государственную социальную службу Украины. Об этом шла речь во время очередного заседания правительства. Трансляцию вел телеканал ZIK.

Отмечается, что соответствующее решение принимают для урегулирования механизма создания Национальной социальной сервисной службы Украины.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что государственная социальная служба должна быть ликвидирована именно для образования Национальной социальной сервисной службы.

Известно, что создание Национальной социальной сервисной службы на базе государственной социальной службы министр социальной политики Марина Лазебная анонсировала еще в июне 2020 года.

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Напомним, сегодня, 4 ноября, Кабинет министров Украины собрался на очередное заседание, во время которого рассмотрел ряд проектов законов Украины, распоряжений и постановлений. На повестке дня среди прочего стояло выделение средств на строительство дорог.

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