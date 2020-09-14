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Кабмин принял проект госбюджета на 2021 год

Василий Мокан УНИАН

15 сентября проект могут рассмотреть в Раде

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год". Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат Украины Василий Мокан.

По его словам принятие проекта бюджета правительством состоялось в соответствии с графиком бюджетного процесса - до 15 сентября документ должен быть передан на рассмотрение Верховной Рады.

"Кроме того, правительство одобрило проект закона"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

В нем, в частности, говорится о необходимости мер по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений и снижению налогового долга, а также стимулированию экономической активности субъектов хозяйствования в условиях продолжающихся карантинных ограничений", - написал Мокан.

Кроме этого, Кабмин принял проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" относительно урегулирования ряда вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о государственном бюджете Украины на 2021-й год.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что проект бюджета на 2021 год будет подан в Верховную Раду 15 сентября.

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