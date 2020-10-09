Кабмин принял постановление о погашении долгов перед шахтерами Львовской области

Задолженность погасят перед работниками шахты "Надежда"

Заседание правительства Кабинет министров

Кабинет министров принял проект постановления, который предусматривает погашение задолженности по зарплате перед горняками из шахты "Надежда", которая расположена во Львовской области. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, нардеп Василий Мокан в Фейсбук.

Отмечается, что деньги выделят из государственного бюджета. "Кабмин принял проект постановления "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для погашения задолженности по заработной плате работникам ЗАО "Шахта "Надежда", – говорится в сообщении.

Известно, что ранее нардепы приняли соответствующий закон об изменениях в госбюджет на 2020-й год, в котором были предусмотрены расходы на погашение долгов по зарплате шахтерам в размере 51 млн грн.

Напомним, сегодня, 9 октября, Кабинет министров собрался на очередное заседание. Среди вопросов, которые были вынесены на рассмотрение, отмечается и погашение задолженности по заработной плате работникам шахты "Надежда".

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Ранее сообщалось, что Министерство энергетики подготовило проект Концепции реформирования угольной отрасли, которая предусматривает приватизацию и интеграцию нескольких государственных шахт. В частности, первыми трансформируют шахты в Червонограде и Мирнограде.