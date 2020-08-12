Правительство приняло ряд важных кадровых решений. Полный список

Кабинет Министров Украины Мария Беляева/5.UA

В частности были согласованы несколько заместителей глав областных администраций

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил в своем Facebook народный депутат Василий Мокан.

В частности чиновники приняли решение о назначении:

Шевченко Тараса Сергеевича - заместителем Министра культуры и информационной политики Украины;

Климашевского Анатолия Николаевича - заместителем Министра инфраструктуры Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Кавы Александра Степановича - заместителем министра финансов Украины;

Драганчука Юрия Олеговича - заместителем Министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции.

Ярмистого Максима Николаевича на вакантную должность первого заместителя главы Украинского института национальной памяти (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина)

Кроме этого, принято решение освободить Драганчука Юрия Олеговича с должности заместителя Министра финансов Украины (в связи с переходом на другую работу).

Также Кабмин согласовал кандидатуры:

Фербея Евгения Николаевича - заместителем главы Ивано-Франковской областной государственной администрации;

Самойленко Александра Степановича - заместителем главы Херсонской областной государственной администрации.

Кроме того, Кабмин отменил свое решение от 5 августа 2020 г. (протокол № 64) о внесении Президенту Украины представления о назначении Мищенко В. П. главой Кировоградской областной государственной администрации.

Напомним, на сегодняшнем заседании премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что основными условиями приватизации государственных компаний в Украине является создание рабочих мест и инвестиции, но не все компании будут подлежать приватизации.

Также Кабинет министров Украины перераспределил 1,1 млрд грн государственной субвенции для реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Кроме этого, Кабинет министров Украины инициировал предоставление "Музею космонавтики им. С. П. Королева" статуса национального.