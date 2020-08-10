live
Новости » Политика Читати новину українською

Кабмин подготовил график переноса рабочих дней на 2021 год

Заседание правительства Кабинет министров

Перенос предлагается с целью обеспечения рационального использования рабочего времени

Кабинет министров Украины подготовил законопроект "О переносе рабочих дней в 2021 году" и отправил его на согласование профсоюзов. Об этом сообщила пресс-служба Федерации профсоюзов.

В частности, перенос предлагается с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2021 году 7 января - Рождества Христова, 24 августа - Дня независимости Украины и 14 октября - Дня защитника Украины.

Так, чиновники предлагают перенести рабочие дни:

  • с пятницы 8 января на субботу 16 января;
  • с понедельника 23 августа на субботу 28 августа;
  • с пятницы 15 октября на субботу 23 октября.

При этом отмечается, что режим работу банков и соответствующих учреждений в эти дни будет определять Национальный банк Украины.

Новости по теме: Почему большинству украинцев не светят выходные на новые праздники

Напомним, в августе жители Украины будут отдыхать одиннадцать дней: дополнительный выходной будет предоставлено в связи с Днем независимости. К слову, в целом август насчитывает 31 календарный день. Из них 20 дней будут рабочими, а 10 - приходятся на субботу и воскресенье (1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 августа). 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Лукашенко получил письмо от Путина относительно "вагнеровцев" Грядут выборы в Беларуси: Все, что произошло в предвыборную кампанию – от обысков и арестов до заключений Все будет урегулировано: Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 "вагнеровцев" Лукашенко об экстрадиции бойцов ЧВК Вагнера: Украина должна доказать их вину
Loading...

программы канала ZIK

Безопасность в поездах.
Власть пытается нагадить оппозиции, потому что ее рейтинг растет: Кацман о нападении на офис
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Анатолий Шарий в эфире телеканала ZIK | 03.08.20
Светлана Крюкова | Ток-шоу