Кабмин подготовил график переноса рабочих дней на 2021 год

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Перенос предлагается с целью обеспечения рационального использования рабочего времени

Кабинет министров Украины подготовил законопроект "О переносе рабочих дней в 2021 году" и отправил его на согласование профсоюзов. Об этом сообщила пресс-служба Федерации профсоюзов.

В частности, перенос предлагается с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2021 году 7 января - Рождества Христова, 24 августа - Дня независимости Украины и 14 октября - Дня защитника Украины.

Так, чиновники предлагают перенести рабочие дни:

с пятницы 8 января на субботу 16 января;

с понедельника 23 августа на субботу 28 августа;

с пятницы 15 октября на субботу 23 октября.

При этом отмечается, что режим работу банков и соответствующих учреждений в эти дни будет определять Национальный банк Украины.

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Напомним, в августе жители Украины будут отдыхать одиннадцать дней: дополнительный выходной будет предоставлено в связи с Днем независимости. К слову, в целом август насчитывает 31 календарный день. Из них 20 дней будут рабочими, а 10 - приходятся на субботу и воскресенье (1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 августа).