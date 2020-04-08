Кабмин поддержал назначение заместителей двух министров

кабмин

Кадровые назначения произошли в МОЗ и Министерстве молодежи и спорта

Кабинет министров Украины поддержал представления на назначение на должности трех заместителей министров здравоохранения и заместителя министра молодежи и спорта Украины.

Трансляцию заседания Кабинета министров Украины вел телеканал ZIK.

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов зачитал перечень представлений о назначении на должности.

"У нас есть представление на назначение Теряевой Елены Геннадиевны первым заместителем министра здравоохранения, Микичак Ирины Владимировны заместителем министра здравоохранения, Шаталовой Светланы Николаевны заместителем министра здравоохранения, Лемеш Нины Петровны заместителем министра молодежи и спорта Украины; о назначении Сикунова Сергея Владимировича первым заместителем председателя Госслужбы спецсвязи и защиты информации; целый ряд представлений об увольнении в связи с абзацем 4 ч. 2 ст. 9 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти"; проект распоряжения о назначении Баранцовой Татьяны Викторовны правительственным Уполномоченным по правам лиц с инвалидностью", – отметил Олег Немчинов.

Новости по теме: Правительство создало Совет по вопросам экономического развития Украины

Он также зачитал другие кадровые вопросы.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров Украины 8 апреля заявил, что разговор о вероятном ослаблении карантинных мероприятий можно будет вести не раньше чем в мае.