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Кабмин планирует принять концепцию развития украинского языка до 2028 года

Заседание правительства Кабинет министров

Концепция будет способствовать созданию правовых предпосылок для формирования единого языково-информационного пространства и увеличения количества украиноязычных граждан

Министерство культуры и информполитики должно подать Кабинету министров концепцию Государственной целевой национально-культурной программы развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни до 2028 года. Об этом говорится в плане приоритетных действий правительства на 2020 год, утвержденном Кабинетом министров 9 сентября, передает "Укринформ".

Согласно документу, соответствующую концепцию Кабмин планирует рассмотреть уже в ноябре этого года.

Отмечается, что концепция будет способствовать созданию правовых предпосылок для постепенного формирования единого языково-информационного пространства и увеличения количества украиноязычных граждан.

В то же время Минкульт должен разработать и представить на рассмотрение правительства план мероприятий по реализации стратегии популяризации украинского языка до 2030 года "сильный язык - успешное государство". Его планируется рассмотреть и утвердить в октябре 2020 года.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина выполнила рекомендации Венецианской комиссии и не будет больше менять закон "Об образовании" по требованию других стран. Также он добавил, что переход на новую систему образования для школ с языком преподавания национальных меньшинств перенесен на 2023 год.

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