Кабмин определился, кто будет исполнять обязанности Шмыгаля в случае его отсутствия

Кабмин Дениса Шмыгаля Правительственный портал

Также известно, кто будет исполнять обязанности вице-премьер-министров в случае необходимости

В случае отсутствия премьер-министра Дениса Шмыгаля его обязанности будет выполнять вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров № 274 от 25 марта текущего года, которое обнародовано на правительственном портале.

"Установить, что в случае отсутствия премьер-министра его полномочия осуществляет вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий", - указано в документе.

Также этим постановлением определено, кто будет выполнять обязанности вице-премьер-министров в случае их отсутствия. Например, если не будет уже упомянутого Резникова, его обязанности будет исполнять вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

Напомним, сейчас Кабмин определяется с кандидатами на пост министра энергетики. По словам главы правительства, есть сильные претенденты.