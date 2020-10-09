Правительство провело кадровую ротацию: Полный список назначений и увольнений

Изменения произойдут в Минрегионе, Минобразования, Минэнергетики и других ведомствах

Заседание Кабмина Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины на очередном заседании принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, нардеп Василий Мокан в Фейсбук.

Отмечается, что проектами распоряжений Кабмина поддержано решение назначить:

Лукерю Ивана Михайловича – заместителем министра развития общин и территорий Украины;

Селецкого Артура Николаевича – заместителем министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Бондаренко Владимира Валерьевича – государственным секретарем Министерства энергетики Украины;

Куцевола Анатолия Анатольевича – заместителем государственного секретаря Кабинета Министров Украины (с ним подписали контракт о прохождении государственной службы на период действия карантина после согласования предложения о его кандидатуре от министра Кабинета министров Олега Немчинова)

Базанову Татьяну Васильевну – заместителем председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины (с ней также подписали контракт на период карантина после согласования 30 сентября предложения министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского).

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В то же время чиновники утвердили увольнение Селецкого Артура Николаевича с должности заместителя министра образования и науки Украины (в связи с переходом на другую работу), а Звягинцева Сергея Борисовича – с должности председателя Государственной службы морского и речного транспорта Украины (по соглашению сторон).

Также в Кабмине согласовали проект протокольного решения о назначении Чулипи Игоря Дмитриевича заместителем председателя Волынской облгосадминистрации.

Кроме того, в правительстве приняли решение о временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственной службы морского и речного транспорта Украины на Глазкова Андрея Владимировича, в случае увольнения Звягинцева Сергея Борисовича.

Еще одним решением стало согласование назначения Таранова Николая Михайловича на должность и.о. директора Бердянского морского торгового порта.

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Ранее сообщалось, что Кабмин принял проект постановления, который предусматривает погашение задолженности по зарплате перед горняками из шахты "Надежда". Деньги выделят из государственного бюджета.