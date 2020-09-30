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Кабмин не планирует ограничивать иностранцам въезд в Украину, – Кулеба

По словам главы МИД, попережный запрет был форс-мажором

Дмитрий Кулеба Фейсбук МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Кабинет министров не планирует ограничивать иностранцам въезд в Украину, ведь предыдущий запрет был форс-мажорным решением. Об этом чиновник сообщил во время брифинга. Трансляцию вел телеканал ZIK.

По словам Кулебы, решение об ограничении въезда принимали ради защиты здоровья украинцев. "Это было форс-мажорное решение, которое мы вынуждены были принять для защиты здоровья граждан", – сказал дипломат.

В то же время Кулеба выступает за допуск иностранцев даже в период пандемии коронавируса. "Я лично выступаю за то, чтобы даже в период пандемии могли въезжать в нашу страну... На сегодня у правительства нет намерения внедрять очередное ограничение на въезд иностранцев Украины", - высказался глава МИД.

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Напомним, в понедельник, 28 сентября, Украина отменила запрет на въезд для иностранцев. Эти решение вступило в силу в связи с прекращением действия постановления правительства о закрытии границ для граждан других стран с 27 августа.

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