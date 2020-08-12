Кабмин не будет рекомендовать Мищенко на должность председателя Кировоградской ОГА

Заседание правительства Кабинет министров

У кандидата существует конфликт интересов

Кабинет министров Украины передумал рекомендовать Валерия Мищенко на должность председателя Кировоградской областной государственной администрации. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

По словам чиновника, соответствующее решение было принято после того, как Мищенко заслушали на заседании правительства и выяснили, что тот имеет конфликт интересов.

"Репутация глав ОГА должна быть кристально чистой и иметь поддержку в своем регионе. Мы учли мнение как простых граждан, так и бизнеса. Более того, есть информация, что у кандидата существует конфликт интересов, поскольку он является владельцем бизнеса", - написал Немчинов.

Министр подчеркнул, что при утверждении глав ОГА правительство в первую очередь учитывает мнение жителей региона.

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Напомним, бывший председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь погорел на взятке в 2 миллиона гривен.

После этого президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке чиновника. "Украл - садись", отметил глава государства и подчеркнул, что закон один для всех, а Балонь должен понести наказание.