Кабмин назначил замминистра культуры и информполитики

Лариса Петасюк Фото из открытых источников

Им стала Лариса Петасюк

Правительство назначило Ларису Петасюк на должность заместителя министра культуры и информационной политики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По представлению министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко 17 июня 2020 года Кабинет министров Украины на своем заседании принял распоряжение о назначении Ларисы Петасюк заместителем министра культуры и информационной политики", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Ткаченко представил нового заместителя на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

В ближайшие дни состоится подписание приказа по министерству о назначении Петасюк на должность, после чего она официально приступит к выполнению обязанностей, добавили в министерстве.

Ранее Петасюк занимала должность заместителя руководителя секретариата Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики. До этого более 16 лет работала в Министерстве культуры, где, в частности, занимала должность начальника управления правового обеспечения.

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Напомним, новоназначенный министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, чем собирается заниматься на посту в первую очередь.