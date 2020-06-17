Кабмин назначил замминистра культуры и информполитики
Им стала Лариса Петасюк
Правительство назначило Ларису Петасюк на должность заместителя министра культуры и информационной политики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"По представлению министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко 17 июня 2020 года Кабинет министров Украины на своем заседании принял распоряжение о назначении Ларисы Петасюк заместителем министра культуры и информационной политики", - говорится в сообщении.
Сообщается, что Ткаченко представил нового заместителя на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.
В ближайшие дни состоится подписание приказа по министерству о назначении Петасюк на должность, после чего она официально приступит к выполнению обязанностей, добавили в министерстве.
Ранее Петасюк занимала должность заместителя руководителя секретариата Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики. До этого более 16 лет работала в Министерстве культуры, где, в частности, занимала должность начальника управления правового обеспечения.
Напомним, новоназначенный министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, чем собирается заниматься на посту в первую очередь.