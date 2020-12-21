Кабмин назначил Витренко и. о. министра энергетики

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко Фото из открытых источников

Ранее ведомство возглавляла Ольга Буславец

Кабинет министров Украины назначил Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики и одновременно поручил руководить стратегическим ведомством. Об этом сообщает ВВС Украина.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в понедельник, 21 декабря. Кроме этого, была уволена первый заместитель и исполняющая обязанности министра Ольга Буславец.

Заметим, с 2014 года Юрий Витренко занимал должность исполнительного директора "Группы Нафтогаз". Однако, несколько месяцев назад он покинул компанию.

А 21 декабря появилось официальное подтверждение того, что Витренко может стать и. о. главы Минэнерго. Он подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики, которую зарегистрировали в понедельник утром.

Напомним, за несколько часов до назначения Витренко первая заместитель министра энергетики Ольга Буславец опубликовала свое заявление об увольнении с должности, однако комментировать такой шаг отказалась.