Кабмин назначил Витренко и. о. министра энергетики
Ранее ведомство возглавляла Ольга Буславец
Кабинет министров Украины назначил Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики и одновременно поручил руководить стратегическим ведомством. Об этом сообщает ВВС Украина.
Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в понедельник, 21 декабря. Кроме этого, была уволена первый заместитель и исполняющая обязанности министра Ольга Буславец.
Заметим, с 2014 года Юрий Витренко занимал должность исполнительного директора "Группы Нафтогаз". Однако, несколько месяцев назад он покинул компанию.
А 21 декабря появилось официальное подтверждение того, что Витренко может стать и. о. главы Минэнерго. Он подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики, которую зарегистрировали в понедельник утром.
Напомним, за несколько часов до назначения Витренко первая заместитель министра энергетики Ольга Буславец опубликовала свое заявление об увольнении с должности, однако комментировать такой шаг отказалась.