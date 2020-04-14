Кабмин назначил нового управленца для Чернобыльской зоны отчуждения

Он будет занимать должность в течение пяти следующих лет

Сергей Калашник Укринформ

Кабинет министров назначил нового главу Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, им стал Сергей Калашник. Соответствующее распоряжение опубликовала пресс-служба правительства.

"Назначить Калашника Сергея Васильевича Председателем Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения с даты начала фактического исполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытание сроком на три месяца", - говорится в документе.

С марта 2019 года Калашник исполнял обязанности гендиректора государственного спецпредприятия "Чернобыльская АЭС". Также ранее он работал на Запорожском абразивном комбинате и был заместителем руководителя проекта совместного предприятия "Новарка".

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что пожар в Чернобыльской зоне было ликвидировано, однако тления, которые остались, будут гасить еще в течение нескольких дней

Позже стало известно, что в Чернобыльской зоне обнаружены два новых очага пожаров - в деревне Кривая Гора Паришивского лесничества и в районе ж/д станции Янов Лубянского лесничества.