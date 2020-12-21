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Кабмин назначил нового главу Государственной фискальной службы

Фото из открытых источников

С ним был заключен контракт на период карантина

На внеочередном заседании 21 декабря Кабинет Министров назначил Вадима Мельника председателем Государственной фискальной службы. Об этом сообщил в Facebook представитель правительства в ВРУ, народный депутат Василий Мокан.

Согласно сообщению, Мельника назначили председателем Государственной фискальной службы Украины путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

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Напомним, вечером в понедельник, 21 декабря, первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец написала заявление об освобождении от должности.

Позже Кабинет министров Украины назначил Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики и одновременно временно возложил на него исполнение обязанностей министра. 

 

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