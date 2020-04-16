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Кабмин назначил и.о. министра энергетики Буславец

И.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец Фото из открытых источников

Ранее Буславец занимала должность директора Директората энергетических рынков Минэкоэнерго

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании назначил Ольга Буславец на и.о. министра энергетики. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

По словам Гончаренко, перед этим правительство уволило Виталия Шубина с должности первого заместителя министра энергетики и зашиты окружающей среды - исполняющего обязанности министра.

Отметим, ранее Буславец занимала должность директора Директората энергетических рынков Минэкоэнерго. 

К слову, на эту должность также претендовали замглавы комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский и бывший директор "Криворожстали" и экс-глава правления "Нафтогаза" Олег Дубина.

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Напомним, ранее Кабмин назначил Енина заместителем главы МИД.

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