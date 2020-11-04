Кабмин назначил экс-главу "Укроборонпрома" Абромавичуса в наблюдательный совет Ощадбанка

Айварас Абромавичус Фото из открытых источников

Абромавичус станет представителем государства в наблюдательном совете

Кабинет министров Украины назначил бывшего генерального директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса в наблюдательный совет Сбербанка. Об этом шла речь во время очередного заседания правительства. Трансляцию вел телеканал ZIK.

Отмечается, что Абромавичус в наблюдательном совете станет представителем государства. Кроме того, во время этого заседания были прекращены полномочия Юрия Хромова как члена наблюдательного совета Сбербанка.

Известно, что Айварас Абромавичус в 2014-2016 годах занимал пост министра экономики. Однако в 2016 году он подал в отставку из-за противодействия его реформам.

В июле прошлого года Абромавичус стал членом наблюдательного совета "Укроборонпрома", а уже в конце октября – гендиректором. В октябре текущего года его уволили с должности и назначили временного руководителя, Игоря Фоменко.

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Напомним, недавно антимонопольный комитет наложил на Сбербанк штраф в размере свыше 1 млн грн. Наказание применили за непредставление банком информации в установленный срок.