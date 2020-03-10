Кабмин начнет реформу ГАСИ в ближайшее время, - Шмыгаль

Денис Шмыгаль из открытых источников

Реформа ГАСИ должна начаться на текущей неделе

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров в начале недели начнет реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает "Интерфакс-Украина".

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"…мы работаем над ликвидацией наиболее коррупционных органов. В ближайшее время, президент говорил на протяжении двух недель, думаю, на следующей неделе мы проведем реформу Государственной архитектурной инспекции", - сказал Шмыгаль в пятницу, 6 марта.

Премьер добавил, что есть еще ряд органов, которые являются коррупционными и подлежат либо ликвидации, либо реформированию.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль анонсировал сокращение штата в Министерстве развития общин в меньшей мере на 10%.