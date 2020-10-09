Украина выходит еще из одного соглашения в рамках СНГ

Кабинет министров Украины Фото: пресс-служба Минцифры

Правительство свое слово сказало, теперь соответствующий законопроект должна рассмотреть Верховная Рада

Кабинет министров во время сегодняшнего заседания одобрило проект закона "О выходе из Соглашения о сотрудничестве государств ― участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией" и проект соответствующего распоряжения Кабинета Министров Украины". Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат Василий Мокан.

Как отмечается, одобрение проекта закона обеспечит выход Украины из соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией и в соответствии со статьей 24 ЗУ "О международных договорах Украины" позволит завершить внутригосударственные процедуры, необходимые для осуществления выхода Украины из данного Соглашения.

В то же время, по мнению министров, выход из соглашения освободит Украину от выполнения формальных обязательств, вытекающих из данного соглашения, и будет способствовать активизации процесса заключения двусторонних соглашений между Украиной и другими государствами с учетом современных направлений в сфере борьбы с нелегальной миграцией и урегулированию вопросов реадмиссии.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял решение о выходе Украины из трех международных соглашений, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств. Соглашения касались ветеринарии, санитарной охраны территорий государств, карантина растений государств-участников СНГ