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Кабмин хочет выделить деньги на ремонт здания Офиса президента

Фото из открытых источников

Речь идет о выделении 1,7 млн грн "для проведения противоаварийных работ"

Кабинет Министров планирует выделить деньги из резервного фонда госбюджета на ремонт здания Офиса президента.

Об этом стало известно из повестки дня и материалов к заседанию правительства на 1 апреля, которые опубликованы на Правительственном портале.

"Выделить Государственному управлению делами 1741,378 тыс. гривен для проведения противоаварийных работ, направленных на предотвращение возникновения чрезвычайной ситуации в административном здании по ул. Банковой, 11 в г.Киеве", - говорится в документе.

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При этом в пояснительной записке к проекту уточняется, что речь идет о здании Офиса президента в Киеве.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю хакеры совершили 18 кибератак на Офис президента.

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Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что Рада примет изменения в бюджет за неделю.

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