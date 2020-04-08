Кабмин хочет получить право запрещать украинцам выезд за границу

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Лица, нарушающие карантин будут нести ответственность в соответствии с законом

Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде предоставить правительству право временно запрещать выезд граждан Украины за границу в период карантина. Соответствующий законопроект одобрен на заседании правительства, передает "Страна" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, Кабмин также хочет иметь возможность запрещать проезд на территорию Украины иностранных граждан из стран, где зарегистрированы особо опасные инфекционные болезни.

Законопроект определяет, что при пересечении границы люди, которые посещали регионы, где зафиксированы особо опасные инфекции, считаются контактными с больными и после предоставления согласия на проведение противоэпидемиологических или профилактических мероприятий их будут направлять в специализированные учреждения на срок, которые определяет врач.

В то же время, исключение составят сотрудники дипломатических и консульских учреждений, представители официальных миссий, представители организаций, аккредитованных в Украине и членов их семей, водителей и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств, члены экипажа воздушных и морских судов, члены поездных и локомотивных бригад, если нет оснований считать, что они имели контакт с заболевшим.

Кроме того, законопроект предусматривает, что лица, нарушающие карантин будут нести ответственность в соответствии с законом Украины.

Напомним, в Офисе президента заявили, что в настоящее время нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий в Украине, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что карантин, скорее всего, будет продлен до мая.