Кабмин договорился с Польшей, Германией, Эстонией и Данией о поддержке Украины в различных отраслях
Страны будут помогать Украине в реализации проектов и внедрении реформ
В среду, 11 ноября, Кабинет министров одобрил четыре соглашения Польшей, Германией, Эстонией и Данией, которые касаются поддержки Украины в разных отраслях. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
В частности, было принято соглашение с Польшей о о содержании пограничных дорожных мостовых объектов на украинско-польской границе.
Кроме этого, Кабмин согласовал соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве между Украиной и Эстонией.
"Коллеги из правительства Эстонии готовы присоединиться к помощи Украине во внедрении реформ и реализации проектов технической помощи", - отметил Шмыгаль.
Также правительство одобрило соглашение с ФРГ под названием "Готовы к сотрудничеству с Германией". По словам премьер-министра Шмыгаля, это позволит украинским менеджерам и бизнесменам поехать на месяц в Германию для установления деловых контактов и обучения.
Кроме этого, было заключено соглашение с Данией, которая предусматривает финансовую помощь датских партнеров для реализации Украиной проектов местной инфраструктуры, энергоэффективности и энергосбережения.
Напомним, недавно Украина и Европейский Союз достигли договоренности об обновлении Соглашения об ассоциации и начали предварительную работу по некоторым направлениям.