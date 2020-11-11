Кабмин договорился с Польшей, Германией, Эстонией и Данией о поддержке Украины в различных отраслях

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль Голос Украины

Страны будут помогать Украине в реализации проектов и внедрении реформ

В среду, 11 ноября, Кабинет министров одобрил четыре соглашения Польшей, Германией, Эстонией и Данией, которые касаются поддержки Украины в разных отраслях. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

В частности, было принято соглашение с Польшей о о содержании пограничных дорожных мостовых объектов на украинско-польской границе.

Кроме этого, Кабмин согласовал соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве между Украиной и Эстонией.

"Коллеги из правительства Эстонии готовы присоединиться к помощи Украине во внедрении реформ и реализации проектов технической помощи", - отметил Шмыгаль.

Также правительство одобрило соглашение с ФРГ под названием "Готовы к сотрудничеству с Германией". По словам премьер-министра Шмыгаля, это позволит украинским менеджерам и бизнесменам поехать на месяц в Германию для установления деловых контактов и обучения.

Кроме этого, было заключено соглашение с Данией, которая предусматривает финансовую помощь датских партнеров для реализации Украиной проектов местной инфраструктуры, энергоэффективности и энергосбережения.

Напомним, недавно Украина и Европейский Союз достигли договоренности об обновлении Соглашения об ассоциации и начали предварительную работу по некоторым направлениям.