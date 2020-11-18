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Кабинет Министров назначил Рябикина новым главой Государственной таможенной службы

Павел Рябикин Международный аэропорт "Борисполь"

Сейчас он занимает должность гендиректора аэропорта "Борисполь"

На заседании 18 ноября Кабинет Министров назначил на должность главы Государственной таможенной службы Павла Рябикина. Об этом сообщает "РБК-Украина"

Как отмечается, Павел Рябикин - украинский политик, юрист и дипломат, народный депутат Украины VII созыва.

С марта 2017 года и до сих пор он является генеральным директором Международного аэропорта "Борисполь".

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Напомним, в конце октября Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Павла Рябикина на должность главы Государственной таможенной службы. 

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