К сожалению, ребята заигрываются и бросают гранаты, – Лямец о действиях радикалов

Сергей Лямец Скриншот видео

А от этого страдают люди в реальной жизни, говорит журналист

За последние шесть лет в Украине сложился класс особого рода политического театра, в котором участвуют с одной стороны такие ребята вроде Нацкорпуса и Маруси Звиробий. Однако, к сожалению, они заигрываются и бросают гранаты, от которых страдают люди в реальной жизни.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил журналист Сергей Лямец.

"К сожалению, в нашей стране за последние шесть лет сложился и оформился клас особого рода политического театра, в котором принимают с одной стороны участие вот такие ребята вроде Маруси Звиробий и Нацкорпуса. То есть это такой площадной театр, суть которого - изобразить, что вот существуют некие популярные в Украине националисты, которые нападают на людей, кого-то там... К сожалению, эти ребята заигрываются. К сожалению, они бросают гранаты, от которых страдают в реальной жизни", – говорит Сергей Лямец.

Журналист отметил, что это – нетипичное для Украины явление. Кроме того, говорит он, эти люди отвлекают внимание от реальных проблем, которые существуют в стране, таких как снижение уровня образования и медицины, от того, что власть – слабая, от того, что никаких реальных изменений на пути развития Украины не происходит.

Напомним, в мае радикалы атаковали офис партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В Харькове в ночь с 24 на 25 июня неизвестные с битами напали на сотрудника партии Шария. Пострадавшего парня зовут Никита. 17 июня он вел колонну в Киеве, после чего в его адрес стали поступать угрозы со стороны Нацкорпуса. Через некоторое время парень обратился в полицию за помощью, а уже через несколько часов его пытались убить. Неизвестные с битами застали сотрудника партии Шария возле его дома, когда он был один. Били преимущественно по голове. В тяжелом состоянии он попал в реанимацию.

Добавим, 2 июля блогер Анатолий Шарий сообщил об избиении "Нацкорпусом" в Виннице приверженца его политической силы.

А 3 июля стало известно, что в помещение офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Полтаве бросили гранату.