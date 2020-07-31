К переговорам по Донбассу хотят привлечь первого премьер-министра Украины, – заявление Кравчука

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Леонид Кравчук аргументировал это тем, что политик хорошо понимает Донбасс

Участником Трехсторонней контактной группы по Донбассу может стать первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. Об этом сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

Так, отвечая на вопрос, какие новые фамилии могут появиться в делегации, Леонид Кравчук ответил, что сейчас ведутся переговоры с Витольдом Фокиным.

"Его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс. Чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно, люди, которые там живут", – пояснил новоназначенный глава делегации Украины.

Справка:

Фокин Витольд Павлович – украинский советский государственный деятель, первый премьер-министр Украины (23 октября 1990 — 1 октября 1992), народный депутат І созыва (1991-1994). С 1976-1981 годы был членом Ревизионной комиссии КПУ. Позже – член ЦК КПУ.

С 1993 года научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений, президент Международного фонда гуманитарных и экономических связей Украины с Российской Федерацией, член Высшего экономического Совета при президенте Украины (1997-2001). С 1999 года президент Луганского землячества в Киеве.

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Напомним, недавно Леонид Кравчук назвал два главных компромисса, на которые он готов пойти в переговорах с Российской Федерацией по урегулированию ситуации на Донбассе. В частности, политик прокомментировал вопрос особого статуса Донбасса и настоял на экономическом развитии региона.