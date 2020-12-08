К нам пришли завоеватели, которые под видом помощи убили экономику Украины, – Рабинович на акции против МВФ

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Парламентарий назвал, кто ответственен за плачевное состояние экономики в стране

В Украину пришли завоеватели, которые под видом помощи убили украинскую экономику; уже закрыто все, чем гордилась страна.

Об этом во время акции протеста "Оппозиционной платформы – За жизнь" против внешнего управления со стороны Международного валютного фонда, Всемирного банка и США, которая проходит под стенами Кабинета министров Украины, заявил народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

Трансляцию вел телеканал ZIK.

Парламентарий подчеркнул, что причина экономического кризиса в Украине лежит на бездарных управленцах, которые сидят в Кабмине, а также на международных валютных организациях, которые якобы пришли помогать нашей стране.

"Скажите, вот при чем здесь МВФ и убийство нашей экономики? Почему мы в залог должны были отдать медицину, пенсии людей, при чем тут финансовые организации? Ответ очень простой - к нам пришли завоеватели, те, которые под видом помощи убили экономику Украины. Последние заводы закрываются, закрыто уже все, чем гордилась страна, нет больше "Антоновых", нет больше "Южмашей", – заявил нардеп.

Вадим Рабинович подчеркнул, что Украина не должна рассчитываться за воров, которые сидят в Кабмине. Парламентарий отметил, что МВФ разрушил 14 стран в мире.

"Мы должны выгнать Международный валютный фонд", – заявил парламентарий.

Напомним, 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и заверил, что Украина выполнила все условия для пересмотра программы с Международным валютным фондом.

Однако Кристалина Георгиева позже заявила, что для пересмотра программы сотрудничества фонда с Украиной необходимо "полное согласование действий".