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К двум министрам есть вопросы: Разумков о возможных отставках в правительстве

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков Фото с открытых источников

Речь идет о главах Минфина и Минэкономики

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков допускает перестановки в Кабинете Министров Украины. Отставки могут произойти в экономическом блоке правительства, сказал спикер в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, есть два министра, к которым есть вопросы.

"Это Минфин и Минэкономики. Относительно Министерства финансов - ситуация более неординарная. Это и по дефициту бюджета. Бюджет зашел (в парламент - ред.) с большим дефицитом", - отметил Разумков.

Кроме того, глава ВРУ считает, что ротации в правительстве повлияют на бюджетный процесс.

"Любые ротации (в Кабмине, - ред.) также отразятся в бюджетном процессе, поэтому надо учитывать все детали", - добавил он.

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Напомним, ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук также заявлял, что министров экономики и финансов вскоре могут отправить в отставку.

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