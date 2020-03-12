К 1 мая в Киевской области будет установлено еще 30 камер автоматической фиксации нарушений ПДД, – Геращенко

МВД Украины

Эти камеры установлены не везде, они установлены именно в местах, где по статистике погибло наибольшее количество человек

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что к 1 мая в Киевской области будет установлено еще 30 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Об этом он сообщил на презентации системы фикции административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, которую транслировал телеканал ZIK.

"У нас на сегодня установлено 20 камера в городе Киев. И до первого мая, до дня запуска системы в штатном режиме, будет установлено еще 30 камер в Киевской области. Эти камеры установлены не везде, они установлены именно в местах, где по статистике погибло наибольшее количество наших граждан и также травмировалась. Вот например, Южный мост, на нем установлена камера видеофиксации, которая сейчас работает в тестовом режиме, но с 1 мая каждый, кто будет превышать скорость на Южном мосту, будет получать сообщение о том, что он должен уплатить штраф", - отметил Геращенко.

Также он привел статистику смертности украинцев.

"На Южном мосту за последние три года погибли 2 человека и травмированы более 10. Также, например, Харьковская площадь. Это место, где за последние три года погибло 10 киевлян и гостей города. Там также будет установлена камера. Она уже работает. Эта камера будет фиксировать, чтобы граждане и гости города, которые разгоняется от Борисполя, притормозили во время въезда в города Киева", - добавил заместитель главы МВД.

Напомним, с начала года в украине зарегистрировали 130 тысяч ДТП.