Изменения в регламент: В "Слуге народа" согласовывают формулировки

Во фракции считают, что изменения в регламент нужны, чтобы остановить "правкотероризм"

Давид Арахамия из открытых источников

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что пока предварительно концептуально разработано решение того, как можно бороться с "правкотероризмом" в Раде, при этом не нарушая конституционные права депутатов. Об этом он рассказал во время брифинга после заседания фракции "Слуга народа", который транслировал телеканал ZIK.

"Итог такой: мы понимаем, что "правкотероризм" становится все популярнее и популярнее в Раде. Этот закон о земле был первой ласточкой, сейчас закон о банках, дальше какой-то еще один закон, например, второе чтение закона об игорном бизнесе, там около 4 тысяч правок уже тоже есть… Поэтому сейчас мы ищем решение, которое позволит бороться с этим, но при этом не нарушая конституционные права народных депутатов, так, чтобы они могли достаточное количество, разумное количество правок подавать, настаивать, рассматривать как на комитете, так и в зале. Мы сделали так предварительно, концептуально, как это может работать", - отметил Арахамия.

Он также уточнил, что обсуждения будут продолжаться в внутренних чатах фракции, и если формулировка будет согласована, то ее вынесут на внеочередную сессию ВРУ.

"Сегодня решили, что до 23 часов мы согласуем это в наших внутренних чатах, именно формулировку. Если согласуем, тогда выносим на внеочередную сессию этот вопрос, на послезавтра, и голосуем именно эту норму. Потом ее, наверное, кто-то заблокирует, как всегда это бывает. Люди пойдут праздновать Пасху, и где-то после этого мы снимем эту блокировку. И уже будем иметь новый закон фактически, по которому мы можем рассматривать, в том числе, и "банковский" закон, который имеет 16 тысяч правок", - рассказал Арахамия.

Напомним, ранее народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что изменения в регламент, которые хотят рассмотреть на внеочередном заседании, являются "выстрелом в ногу парламентаризма".