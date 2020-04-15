Изменения в регламент – как цензура для СМИ: Наливайченко заявил об антиконституционности инициативы

"Вы имеете право сказать 5 предложений, а уже шестое и седьмое, извините, мы вам запретили"

Принятие изменений в регламент Верховной Рады, которыми предлагается ограничить количество внесенных в законопроекты поправок, – это путь к демонтажу ключевого института государства, который называется "парламентаризм".

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Валентин Наливайченко.

Парламентарий подчеркнул, что проект закона о внесении изменений в регламент Верховной Рады является неконституционным.

"Это все равно, что ввести цензуру для средств массовой информации. Вы имеете право сказать 5 предложений, а уже шестое и седьмое, извините, мы вам запретили, вы должны в день выдавать 5 сюжетов, а не 10-12… Это прямая норма, которую хочет действительно пропрезидентская фракция (я не знаю, зачем) ввести в украинское законодательство. Это неконституционно", – заявил Валентин Наливайченко.

Гость ток-шоу указал пример – в законопроект об оборонных закупках народные депутаты внесли сотни поправок, и от этого документ стал только лучше.

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"А теперь, по такой логике, завтра предлагают ограничить поправки для депутатов. Тогда зачем вообще депутаты? Зачем Верховная Рада? По 5 правок, написали в любом офисе. Не платите тогда депутатам зарплаты, снимите парламентаризм и скажите, что государство демонтируется. Это путь к демонтажу ключевого института государства, который называется "парламентаризм", – заявил Валентин Наливайченко.

Как стало известно Верховная Рада на внеочередном заседании в четверг, 16 апреля, рассмотрит в целом пять вопросов. Во втором чтении будет рассматриваться проект изменений в регламент №1043, а также законопроекты "Об оборонных закупках" и внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине" №2653. В первом чтении депутаты рассмотрят проект № 2654 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей. Кроме того, парламент рассмотрит вопрос ратификаций.

Напомним, ранее народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что изменения в регламент, которые хотят рассмотреть на внеочередном заседании, являются "выстрелом в ногу парламентаризма".