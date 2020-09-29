Изменения в Избирательном кодексе и госбюджете-2020: Чем будет заниматься Рада 29 сентября

Зал заседаний Верховной Рады Украины - депутаты IX созыва president.gov.ua

Заседание парламента началось в 10:00

Сегодня, 29 сентября, согласно повестке дня, состоится очередное пленарное заседание четвертой сессии Верховной Рады Украины ІХ созыва. Трансляцию ведет телеканал ZIK.

Как отмечается, парламентарии планируют включить в повестку дня и рассмотреть:

проект Закона "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно особенностей организации подготовки и проведения выборов в период действия карантина, установленного с целью предотвращения распространения на территории Украины особо опасных и опасных инфекционных заболеваний, и совершенствования отдельных положений избирательного законодательства", № 4117;

проект закона "О внесении изменения в пункт 4 раздела X" Заключительные и переходные положения "Закона Украины" О публичных закупках" относительно особенностей осуществления закупок во время избирательного процесса", № 4099;

проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (относительно реализации положений статьи 11 Закона Украины "О рынке природного газа"), № 4119;

проект закона" О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы", № 4051.

В первом чтении планируется рассмотреть ряд проектов, среди которых:

"О внесении изменений в закон Украины "Об образовании" относительно обеспечения качества учебной литературы", № 3900;

"О внесении изменения в пункт 1 раздела XII Заключительные и переходные положения Закона Украины "О концессии", №3961;

рассмотрение законопроектов, направленных на защиту интересов детей.

Кроме того, во втором чтении планируется рассмотреть два законопроекта касающиеся деятельности народных депутатов, в частности:

проект Закона "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины", Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", Закона Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" относительно оснований отсутствия народных депутатов Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины и заседаниях комитетов Верховной Рады Украины, № 3642;

проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" (относительно депутатских обращений)", № 3157.

На этот день также запланировано рассмотрение проекта Постановления "О Заявлении Верховной Рады Украины относительно непризнания легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Украины - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе".

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде появился текст законопроекта №4135 Кабинета Министров Об антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы. Положения документа направлены на обеспечение неотвратимости ответственности за коррупцию.