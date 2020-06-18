Избрание меры пресечения Порошенко отложено до 1 июля

Петр Порошенко Фото - president.gov.ua

Предварительно нардепу должны были назначить наказание по делу о возможных нарушениях при назначении заместителя председателя Службы внешней разведки Сергея Семочки 18 июня

Печерский суд Киева отложил избрание меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко до 1 июля. Об этом в Telegram-канале сообщил член фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

"Суд отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Петру Порошенко. Следующее заседание состоится 1 июля в 14.00", – говорится в сообщении.

Ранее сегодня в Печерском районном суде столицы прокурор Офиса генпрокурора попросил суд избрать Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, сообщает Укринформ.

"В Печерский райсуд было подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Вместе с тем на основании Конституции, регламента Верховной Рады Петр Порошенко является народным депутатом и должен посещать заседания Верховной Рады и общаться с избирателями. Поэтому прокуратура просит применить к Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства", – отметил прокурор.

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По его словам, это ходатайство согласовано с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой.

К слову, такую меру пресечения прокуратура просит применить к Петру Алексеевичу на весь срок досудебного расследования – до 10 июля 2020 года.

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Напомним, в четверг, 18 июня, в 15:15 в Печерском райсуде началось заседание, во время которого Петру Порошенко должны были избрать меру пресечения.

За час до этого под стенами суда вспыхнул митинг в поддержку пятого президента, который привел к частичному блокированию транспортного движения.